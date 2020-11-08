أخبار عاجلة

8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 10/11/2020 -
هو فيه أجمل من سيرة الحب -
آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية الأمريكية يشن هجومًا على المرشد الإيراني.. أنت لص وانتخاباتك مهزلة

Print
قال له: شعبك يتضور جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة

وزير الخارجية الأمريكية يشن هجومًا على المرشد الإيراني.. أنت لص وانتخاباتك مهزلة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجومًا كلاميًّا على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف الانتخابات الأمريكية بالمسرحية والديموقراطية القبيحة.

ووصف بومبيو، خامني بالسارق، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "أنت شخصيًّا سرقت مئات الملايين من الدولارات من شعبك، وانتخاباتك مهزلة".

وتابع بومبيو: "أنت استبعدت مئات المرشحين حتى من الترشح، اليوم، شعبك يتضور جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية لتحمي الكليبتوقراطية (نظام حكم اللصوص)".

وأضاف بومبيو: "أمريكا ستبقى أعظم أمة في كل تاريخ البشرية، ونرحّب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على أمنيته، وأنت تعلم ما هي هذه الأمنية".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

شبكة عيون الإخبارية