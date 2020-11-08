وزير الخارجية الأمريكية يشن هجومًا على المرشد الإيراني.. أنت لص وانتخاباتك مهزلة

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قال له: شعبك يتضور جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجومًا كلاميًّا على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف الانتخابات الأمريكية بالمسرحية والديموقراطية القبيحة.

ووصف بومبيو، خامني بالسارق، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "أنت شخصيًّا سرقت مئات الملايين من الدولارات من شعبك، وانتخاباتك مهزلة".

وتابع بومبيو: "أنت استبعدت مئات المرشحين حتى من الترشح، اليوم، شعبك يتضور جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية لتحمي الكليبتوقراطية (نظام حكم اللصوص)".

وأضاف بومبيو: "أمريكا ستبقى أعظم أمة في كل تاريخ البشرية، ونرحّب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على أمنيته، وأنت تعلم ما هي هذه الأمنية".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو