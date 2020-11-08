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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة
تُسبق برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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