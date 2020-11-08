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كاميلا هاريس الاستثنائية تزف "بايدن" للبيت الأبيض: لقد فعلناها يا جو

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كاميلا هاريس الاستثنائية تزف "بايدن" للبيت الأبيض: لقد فعلناها يا جو كاميلا هاريس الاستثنائية تزف "بايدن" للبيت الأبيض: لقد فعلناها يا جو
يعدُّ مقر الحكم منذ 228 عامًا وبناه جورج واشنطن.. وشاهد على استقلال أمريكا

كاميلا هاريس الاستثنائية تزف

"لقد فعلناها يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة". بهذه المكالمة زفت كاميلا هاريس خبر فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية؛ ليصبح الرئيس رقم ٤٦ لأمريكا، وأحدث رئيس أمريكي سيسكن البيت الأبيض، الذي يُعد شاهدًا على استقلال أمريكا.

وحققت كاميلا هاريس (٥٥ عامًا) أول فوز لامرأة بصفتها نائبة رئيس الولايات المتحدة، وأول امرأة ملونة أيضًا، وهو ما لم يحدث منذ 1789م، أي منذ أكثر من 230 عامًا.

و‏والدة "هاريس" هندية، هاجرت من الهند إلى أمريكا عام 1960، ووالدها جامايكي، هاجر من جامايكا لأمريكا عام 1961، ثم تزوجا لاحقًا؛ لتنجب له في 1964 "كامالا".

ويعد البيت الأبيض المقر الرسمي لأعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة، وبدأ العمل ببنائه في عام 1792م، ويعد جو بايدن الذي جرى تنصيبه اليوم الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وأحدث الرؤساء الساكنين فيه.

وأشرف على بناء البيت الأبيض أول رئيس أمريكي (جورج واشنطن)، لكنه لم يسكنه، وسكنه جون آدامز الرئيس الثاني للولايات المتحدة، وسماه "البيت الأبيض" الرئيس الأمريكي روزفلت 1901. ويبلغ عمر البيت الأبيض 228 عامًا.

ويظل البيت الأبيض شاهدًا على تاريخ الولايات المتحدة التي أعلنت استقلالها عن بريطانيا العظمى منذ عام 1783 بعد حرب الاستقلال. وانتُخب جورج واشنطن بوصفه أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع البيت الأبيض على قطعة أرض مساحتها 7.3 هكتار، ويتكون من حدائق، ومجمع البيت الأبيض، ومتحف، وتحيط الحدائق به من كل الجهات، وتحتوي على البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية وحديقة الزهور.

ويحتوي مجمع البيت الأبيض على 132 غرفة، و28 موقدًا، و8 سلالم، وثلاثة مصاعد، وخمسة مطابخ بدوام كامل. كما يحتوي على ملعب تنس، ومسار واحد من مسارات البولينغ، ومسرح، وسينما، ومضمار للجري، وحوض للسباحة.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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