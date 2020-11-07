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مكة.. حادث مروِّع يشطر سيارة نصفين على "طريق النكاسة" ويصيب قائدها

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تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى النور التخصصي

مكة.. حادث مروِّع يشطر سيارة نصفين على

نجا مواطن من حادث شنيع بعد اصطدام مركبته بعمود إنارة على طريق النكاسة بمكة المكرمة، وانشطارها إلى نصفين، وإصابته بإصابة متوسطة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إلى تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 3.35 من عصر اليوم السبت بلاغًا من مواطن.

وأفاد "بادومان" بوجود حادث تصادم في النكاسة وبه إصابة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية، مبينًا أنه حين وصول الفرقة الإسعافية تبين انشطار السيارة ووجود إصابة متوسطة الخطورة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى النور التخصصي.

حادث مروع مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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