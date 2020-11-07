بالصور .. المعماري "جان نوفيل" يكشف عن مشروع الفندق الفاخر في "صحراء العلا"

★ ★ ★ ★ ★

"شعران" يضم 40 غرفة و3 فيلات محفورة في الكتل الصخرية.. والافتتاح في 2024م

كشف المهندس المعماري جان نوفيل عن صور للمشروع المذهل الجديد الذي شرع فيه، وهو مشروع منتجع فندقي راقٍ، يُبنى في الكتل الصخرية في قلب صحراء العلا بالمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز السياحة في هذه المنطقة.

وسيعيد المشروع الجديد الحياة لتراث تلك المنطقة المفعمة بالتاريخ، الذي يعود إلى ما قبل الإسلام، وهو غير معروف للجميع، باستثناء علماء الآثار الذين يضاعفون من عمليات البحث عن الآثار في مواقع مختلفة بالمنطقة.

وكانت الهيئة الملكية لـ"العلا" قد وضعت خطة عمل لتسليط الضوء على ثروات المكان وجذب السياح.

ومن هذا المنطلق طُلب من "جان نوفيل" بناء فندق فاخر، يتناسب مع جمال وتراث العلا.

وكشف المهندس المعماري الشهير، الذي صمم متحف اللوفر أبو ظبي وفيلارموني دي باريس، عن صور لذلك المنتجع الفندقي الذي أطلق عليه اسم "شعران"، وسيكون على بُعد نحو 220 كيلومترًا من المدينة المنورة، ويُتوقَّع افتتاحه في عام 2024م. فيما يسعى "نوفيل" إلى أن يكون المنتجع مندمجًا تمامًا في أجواء وتراث العلا.

وسوف يشتمل المشروع على 40 غرفة، وثلاث فيلات، وجميعها ستكون محفورة في الكتل الصخرية. ومن المقرر أن تطل الشرفات على المناظر الطبيعية المحيطة، وسيتم حفر بهو دائري كبير في الكتلة الصخرية لاستقبال الزوار.

ومن أجل الحفاظ على روح المنطقة سيتم ترك الجدران الداخلية للمنتجع على طبيعتها، وهي الحجر الرملي الملون.

يُذكر أن آثار المدينة النبطية في تلك المنطقة تبيّن أن أول آثار الحياة البشرية فيها يعود إلى أكثر من مئتَيْ ألف عام.

فندق شعران محافظة العلا العلا