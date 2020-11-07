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"الرئيس ".. بايدن وهاريس يغيران تعريفهما على "تويتر"

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مصراوي Masrawy

10:48 م السبت 07 نوفمبر 2020

وكالات

غير الرئيس الأمريكي السادس والأربعون جو بايدن، تعريفه على حسابه الرسمي بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر" وكتب في تعريفه الجديد: "الرئيس ، مستعد لإعادة بناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين".

كما غيرت كامالا هاريس، نائبة بايدن وهي أول امرأة سوداء تصبح نائبة لرئيس أمريكي، تعريفها على حسابها بموقع تويتر وكتبت: "نائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة".

أصدر المرشح الديمقراطي الفائز في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بيانا أعرب فيه عن شعوره بالشرف والامتنان للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي فيه وبنائبته كامالا هاريس، وذلك بعدما أن أظهرت النتائج الأولية فوزه بسباق الرئاسة.

وقال بايدن في بيان نقلته "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت "بالرغم من وجود عقبات غير مسبوقة، صوّت عددٌ قياسي من الأمريكيين، ما يثبت مرة أخرى أن الديمقراطية تنبض بعمق في قلب أمريكا".

وأضاف "بعد انتهاء الحملة الانتخابية، حان الوقت لأن نضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا ونتوحد كأمة .. حان الوقت لأمريكا أن تتحد وتتعافى، نحن الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد شيء لا يمكننا فعله، إذا فعلنا ذلك معا".

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد .

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