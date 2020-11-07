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"الإدارة العامة للمرور": لا مخالفة في النظام لـ"نقص كمية الوقود"

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"الإدارة العامة للمرور": لا مخالفة في النظام لـ"نقص كمية الوقود" "الإدارة العامة للمرور": لا مخالفة في النظام لـ"نقص كمية الوقود"
بعد تداول مقطع تحذيري خاطئ ورسالة نصية "مفبركة"

نفت الإدارة العامة للمرور وجود مخالفة "نقص كمية الوقود" في نظام المرور تطبَّق بحق قائدي المركبات في حال نقصت كمية الوقود عن الربع.

وقالت الإدارة في ردها على أحد المغردين:‏‎ "مرحبًا بك، لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية. وبالإمكان الرجوع لجداول المخالفات للتحقق. نشكر تواصلك".

وكان مواطنون قد تداولوا اليوم عبر تطبيق "الواتس آب" مقطع لمواطن، يحذر فيه من السير بالمركبة أثناء نقص كمية وقود المركبة عن الربع.

وأظهر المواطن، وهو يشتكي ويتذمر، صورة لرسالة نصية مفبركة، تنص على تحرير مخالفة مرورية بقيمة 150 ريالاً بسبب نقص كمية بنزين سيارته.المرور المرور السعودي مخالفة مرورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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