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.. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

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بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة
بعد دقائق من إعلان فوزه إعلاميًّا

بالفيديو ..

نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع ، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.

وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا". الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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