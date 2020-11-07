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أمين مكة يتفقد طريق "الدائري الرابع" ويوجّه برصد مخالفات التشوه البصري

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دعا لمضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات

أمين مكة يتفقد طريق

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، وعدد من المهندسين.

وأطَّلع "القويحص" على خطط العمل لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري المتنوعة في الواجهات والشوارع الرئيسة والطرق المحورية بالعاصمة المقدسة.

وشملت الجولة، الوقوف على العديد من المحاور المستهدفة بالمعالجة، والاطلاع على سير الأعمال المتبقية، ووجّه بمضاعفة الجهود ورصد المخالفات المشوهة للمظهر العام بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة.

أمانة العاصمة المقدسة أمين العاصمة المقدسة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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