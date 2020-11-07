أخبار عاجلة

8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 10/11/2020 -
هو فيه أجمل من سيرة الحب -
آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كامالا هاريس تغير تعريفها بـ"تويتر" إلى نائبة الرئيس الأمريكي

Print
كامالا هاريس تغير تعريفها بـ"تويتر" إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تغير تعريفها بـ"تويتر" إلى نائبة الرئيس الأمريكي
أعربت عن استعدادها لبدء العمل

كامالا هاريس تغير تعريفها بـ

غيرت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، تعريفها في حسابها على "تويتر" إلى "نائبة رئيس الولايات المتحدة "؛ وذلك عقب إعلان عدة وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" بانتخابات الرئاسة.

وأعربت نائبة "بايدن" عقب الإعلان الإعلامي لفوزه عن استعدادها للعمل، قائلة: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

ونشرت قنوات إخبارية مقطع لـ"هاريس" خلال تهنئتها لـ"بايدن" بالفوز.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

المغرب: شارع في طنجة يتحول إلى شاطىء والفيديو يؤدي إلى توقيف يوتيوبر

المغرب: شارع في طنجة يتحول إلى شاطىء والفيديو يؤدي إلى توقيف يوتيوبر

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

شبكة عيون الإخبارية