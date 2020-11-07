مهاجم الأهلي "السومة" يقترب من كسر رقم ناصر الشمراني

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يتصدّر قائمة المسجلين لـ"الهاتريك " في الدوري السعودي

بات مهاجم الأهلي "التاريخي" عمر السومة، على بُعد هدفين فقط من كسر رقم النجم السعودي ناصر الشمراني، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقة الدوري 2008/ 2009، حيث بلغت أهداف الشمراني في الدوري 126 هدفاً.

وكان "السومة" قد سجّل اليوم السبت لفريقه الأهلي (هاتريك) في مرمى "العين"، وهو (الهاتريك) الثامن له في الدوري السعودي، يليه مهاجم "النصر" المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ7 هاتريك.



وأصبح "السومة" أول لاعب يسجل "هاتريك" في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.