مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 85 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى

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استفاد منها 4,800 فرد

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 85 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.

