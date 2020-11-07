تأسيس جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير

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"آل عضيد": تساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030"

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتأسيس جمعية "عطاء"، لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عبدالله بن منصور آل عضيد، إن الجمعية جاءت لتساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030" في تشجيع وتطوير القطاع الوقفي.

وتهدف إلى التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتقديم الخدمات والاستشارات والدراسات الوقفية، وتطوير استدامة الكيانات الوقفية، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا.

وقدّم "آل عضيد"، شكره للوزارة وفرعها بمنطقة عسير، ومركز التنمية الاجتماعية بأبها، على الجهود المبذولة والحثيثة لتنمية المجتمع والاستثمار فيه بالموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات الأهلية والنوعية ودعمها في مختلف مناطق المملكة.