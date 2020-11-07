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غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن رسميا خريطة الأمطار من الأحد للأربعاء المقبل

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غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن رسميا خريطة الأمطار من الأحد للأربعاء المقبل غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن رسميا خريطة الأمطار من الأحد للأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

03:15 م السبت 07 نوفمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار بداية من الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث تتعرض القاهرة غدا لأمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون متوسطة إلى خفيفة على الوجه البحري خاصة مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، خاصة مناطق السلوم والاسكندرية ومطروح وبورسعبد ورفح، كما تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

يوم الاثنين:

تتعرض بعض المناطق من الوجه البحري لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والشرقية، أما السواحل الشمالية تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة مطروح والسلوم، والإسكندرية ورشيد وبلطيم والضبعة، كما تكون الأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر خاصة مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس.

الثلاثاء:

تتعرض بعض المناطق من السواحل الشمالية لأمطار متوسطة مثل الإسكندرية والشبعة ورشيد وبلطيم، أما شمال الوجه البحري مثل بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة ستتعرض لأمطار خفيفة.

يوم الأربعاء:

تتعرض السواحل الشمالية لأمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم مطروح والإسكندرية ورشيد.

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