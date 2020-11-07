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حواء القرني: "محمد بن سلمان" قدوة للشباب السعودي المتطلع.. وفخر للمملكة

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حواء القرني: "محمد بن سلمان" قدوة للشباب السعودي المتطلع.. وفخر للمملكة حواء القرني: "محمد بن سلمان" قدوة للشباب السعودي المتطلع.. وفخر للمملكة
أكدت أنه مكّن المرأة من حقوقها الاقتصادية والثقافية وعزز مكانتها الاجتماعية

حواء القرني:

قالت الكاتبة الدكتورة حواء بنت محمد القرني: إن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يمثل فخر المملكة، فهو من خلال جهوده الدؤوبة داخلياً وخارجياً لأجل رفعة الوطن، حاز حب وتقدير واحترام كل شرائح المجتمع السعودي، خاصة الشباب المتطلع الذي اتخذ سموه قدوة له.

وأضافت: يجد سموه كل تقدير واحترام من المرأة نسبة لتبنيه قضية تمكينها، وإعطائها مزيداً من حقوقها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما عزز من مكانتها وسط المجتمع.

وأردفت "القرني": لقد قاد سمو ولي العهد وبتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انفتاح المملكة التي عُرفت بتاريخها الحضاري والثقافي العريق، على كافة دول العالم، مما أسهم في أن تتبوأ مكانتها المرموقة بين مصاف الدول المتقدمة.

وتابعت: استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين، كأكبر محفل دولي اقتصادي، خلال شهر نوفمبر الجاري، برئاسة الملك سلمان، يأتي تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه مملكتنا الحبيبة إقليمياً وعالمياً.

وأشارت "القرني" إلى أن ولي العهد شدد في أكثر من محفل دولي أن تمكين المرأة والشباب يظلان أبرز محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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