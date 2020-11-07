الإدارة الأمريكية تخطر الكونجرس بخطط لبيع أسلحة دفاعية إلى الإمارات

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تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار

أفاد مساعد بالكونجرس الأمريكي بأن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إخطاراً غير رسمي للكونجرس بخطط لبيع معدات دفاعية بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك ذخائر دقيقة التوجيه وقنابل غير دقيقة وصواريخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم السبت.



ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، مشيراً إلى أن سياستها تتمثل في عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة حتى يجري إخطار الكونجرس رسمياً.

وجاء الإخطار غير الرسمي بشأن الذخيرة، الذي أرسل إلى المشرعين في وقت متأخر الخميس الماضي، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونجرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.

وأعقب كلا الإخطارين غير الرسميين الأخيرين، إشعاراً آخر الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" إلى الدولة الشرق أوسطية.