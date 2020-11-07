أخبار عاجلة

آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر" -
التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل -
حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإدارة الأمريكية تخطر الكونجرس بخطط لبيع أسلحة دفاعية إلى الإمارات

Print
الإدارة الأمريكية تخطر الكونجرس بخطط لبيع أسلحة دفاعية إلى الإمارات الإدارة الأمريكية تخطر الكونجرس بخطط لبيع أسلحة دفاعية إلى الإمارات
تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار

الإدارة الأمريكية تخطر الكونجرس بخطط لبيع أسلحة دفاعية إلى الإمارات

أفاد مساعد بالكونجرس الأمريكي بأن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إخطاراً غير رسمي للكونجرس بخطط لبيع معدات دفاعية بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك ذخائر دقيقة التوجيه وقنابل غير دقيقة وصواريخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم السبت.


ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، مشيراً إلى أن سياستها تتمثل في عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة حتى يجري إخطار الكونجرس رسمياً.

وجاء الإخطار غير الرسمي بشأن الذخيرة، الذي أرسل إلى المشرعين في وقت متأخر الخميس الماضي، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد الكونجرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.

وأعقب كلا الإخطارين غير الرسميين الأخيرين، إشعاراً آخر الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" إلى الدولة الشرق أوسطية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

شبكة عيون الإخبارية