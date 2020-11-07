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عدو البشرية.. "الصحة العالمية" تعلن عن رقم قياسي جديد لمصابي كورونا

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عدو البشرية.. "الصحة العالمية" تعلن عن رقم قياسي جديد لمصابي كورونا عدو البشرية.. "الصحة العالمية" تعلن عن رقم قياسي جديد لمصابي كورونا
الأعلى بـ24 ألفاً من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبر الماضي

عدو البشرية..

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات في يوم واحد.

وسجلت الصحة العالمية،581 ألفاً و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة، أمس الجمعة.

يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفاً من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبر الماضي.

وجرى تسجيل 48.5 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المجمعة من جانب جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، أن 49 مليونا و345 ألفا و390 إصابة على مستوى العالم حتى الساعة 0841 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم.

وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، فإن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضرراً.

وتوفي أكثر من 1.2 مليون جراء "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا، بحسب إحصاءات الصحة العالمية.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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