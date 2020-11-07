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"أيوسكو" تقدم 5 توصيات لتعزيز أسواق رأس المال الناشئة

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"أيوسكو" تقدم 5 توصيات لتعزيز أسواق رأس المال الناشئة "أيوسكو" تقدم 5 توصيات لتعزيز أسواق رأس المال الناشئة

 

أبوظبي - مباشر: أصدرت لجنة الأسواق الناشئة والنامية، أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، تقريراً يستعرض التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والفرص المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس المال فيها.

وقدم التقرير، وفقاً لبيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، اليوم السبت، 5 توصيات رئيسية يتعين على الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة وضعها في الاعتبار عند سعيها لتعزيز أسواق رأس المال فيها.

وساهمت "أيوسكو" في إعداد هذا التقرير كجزء من برنامج فريق عمل الهيكـل المالي الدولي التابعة لمجموعة الدول العشرين لعام 2020.

وقال عبيد الزعابي، رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الأسواق المالية تواجه تحديات مستمرة نتيـجة ظهور منتجات مالية جديدة وتعاظم استخدام التقنيات المالية وبناء على ذلك، ينبغـي على الجهات التنظيمية للأسواق الناشئة أن تعلم كيفية التكيُّف والاستجابة السريعة للتحديات الجديدة التي تؤثر على أسواق رأس المال العاملة فيها.

وأضاف، أن التقرير قدم عدداً من التوصيات القيمة التي يجب تشجيع الدول الأعضاء في لجنة الأسواق الناشئة والنامية على الأخذ بها عند سعيها لتعزيز أسواقها.

ومن جانبه صرح بول أندروز، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية: "يجسِّد هذا التقرير المُقدَّم من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى مجموعة الدول العشرين مساعينا الرامية إلى تعزيز سلامة ومرونة أسواق رأس المال الناشئة".

وتابع، حيث تمكن التوصيات لهذه الأسواق أداء دور رئيسي في دعم اقتصادات الدول النامية، ويهدف التقرير أيضاً إلى تشجيع الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة على استغلال الفرص الجديدة، بما في ذلك تلك المتاحة في مجالي التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، لتطوير أسواقها.

ويلخص التقرير المنشور تحت عنوان "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" العمل المكثف والمتواصل الذي قامت به اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير الأسواق، بدءاً من الحوكمة المؤسسية والأطر التنظيمية، وانتهاءً بأسواق سندات الدين وسيولة الأسواق.

كما يسلِّط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق الناشئة في سعيها لتطبيق المعاييـر العالمية، وعلى دورها فـي بناء القدرات وتطويرها، وبالإضافة إلى ذلك، يستطلع التقرير الفرص المتاحة لتطوير الأسواق الناشئة من خلال التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية.

ويتناول التقرير بالتحليل الآثار الأوليِّة التـي خلفها المستجد "كوفيد -19" على الأسواق الناشئة، مع التركيز على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ومدى مرونة العمليات التشغيلية لهذه الأسواق في ظل الجائحة.

ويلقي التحليل الضوء على أهمية وضرورة تأدية أسواق رأس المال لوظائفها بكفاءة في خضم الأزمة الراهنة؛ لدعم أنشطة الاقتصاد الحقيقـي.

ويهدف برنامج فريق العمل التابع لمجموعة العشرين إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية بُغية الإسهام في دعم النمو وتعزيز المرونة المالية، لاسيما في الأسواق الناشئة.

ويشير التقرير إلى أن أسواق رأس المال التي تتسم بالعمق وتتمتع بالسيولة والتنظيم الجيِّد تؤدي دوراً محورياً في تمويل الاقتصاد وتحقيق ازدهار القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة تتسم بطبيعة متنوعة ومختلفة، إلا أنها تشترك في مجموعة من الخصائص التـي قد تقف عائقاً أمام إيجاد أسواق رأس مال سليمة ومتينة البنيان.

وتستعرض لجنة الأسواق الناشئة والنامية في هذا التقرير بعض الثغرات أو المعوقات التـي تعترض طريق إيجاد رأس مال سليمة، فضلاً عن سبل معالجة تلك الثغرات والمعوقات.

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