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قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور"

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قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور" قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة "ذكور"
"الصحة": تعافي 433 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين ولله الحمد إلى 336966

قرابة الـ 54 ألف فحص جديد.. 61% من إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 39% من حالات الاصابة الجديدة المسجلة اليوم تعود لإناث، و61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350229) حالة، من بينها (7738) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336966) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (407) حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5525) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، وكشفت الوزارة أنه تم إجراء (53726) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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