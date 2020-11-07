"مجموعة العمود الفقري 20" تعقد اجتماعها الأول بالرياض

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يومي 10 و11 نوفمبر.. بمشاركة خبراء متخصصين من 30 دولة و29 جمعية

تعقد مجموعة العمود الفقري 20 "SPINE 20" اجتماعها الافتتاحي بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة خبراء متخصصين من 30 دولة، و29 جمعية مهنية علمية، إضافة إلى المجلة العلمية GLOBAL SPINE JOURNAL، كما يستهدف الاجتماع الممارسين الصحيين المحليين والعالميين، وقادة الرعاية الصحية المتخصصين في العمود الفقري، إلى جانب المنظمات غير الحكومية.

ويتضمن الاجتماع برنامجاً علمياً يتكون من ثمان ندوات علمية، يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بالعمود الفقري، منها الشيخوخة، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات العمود الفقري في مراحل الطفولة والمراهقة، ومعايير البرامج التعليمية المتعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى حالات الإعاقة الناتجة عن إصابات العمود الفقري.

ويهدف الاجتماع لتحسين الرعاية الصحية لمصابي العمود الفقري على المستوى العالمي، وتخفيف الأعباء المالية على الأنظمة الصحية، خلال الخضوع لمراحل العلاج الطويلة.

وسبق هذا الاجتماع ندوة بمشاركة ست دول ترأستها المملكة العربية السعودية، قدمتها المجموعة في قمة مجموعة التواصل للمجتمع المدني "C20" في أكتوبر الماضي، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية لاضطرابات العمود الفقري، التي تركز على جودة الرعاية الصحية، بأقل التكاليف؛ لتخفيف الأعباء على الأنظمة الصحية عالمياً.

ويذكر أن مجموعة العمود الفقري 20، تأسست عام 2019 بمبادرة من الجمعية السعودية للعمود الفقري، والجمعية الأمريكية والجمعية الألمانية والجمعية الأوروبية، قد تم تسجيلها في مجموعة التواصل بمجموعة العشرين.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، تهدف لتحسين الرعاية الصحية لمرضى العمود الفقري في المجتمع الدولي، إضافة إلى حصول المرضى على الرعاية المثالية في مناطق إقاماتهم، وسيتم رفع توصيات الاجتماع لقادة مجموعة العشرين؛ سعياً للوصول إلى أصحاب القرار في معظم دول العالم.