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نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة

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أقيمت في جدة خلال الفترة من 19 إلى 21 ربيع الأول الجاري

نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة

حقق نادي أبها لذوي الإعاقة، المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة المملكة في كرة الطاولة للدرجة الممتازة "من الجلوس" والتي أقيمت في محافظة جدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر ربيع الأول الجاري.

وجاء في المركز الأول اللاعب مهند آل فارح في تصنيف TT2 واللاعب إبراهيم الحسن في المركز الأول في تصنيف TT3 واللاعب يحيى عسيري في المركز الأول في تصنيف TT4، فيما حقق اللاعب محمد القحطاني في المركز الأول في تصنيف TT5.

وأوضحت إدارة النادي أن هذا الإنجاز يجسد المهارات والهمم العالية التي يمتلكها أبناء النادي، ويضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز التي حققها منسوبوه، مثمنة لفريق العمل جهودهم في هذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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