كم تحتاج الحامل والمدخن؟ هنا "خريطة أطعمة فيتامين C" وفوائدها الحيوية

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يرسمها "الشريف" مؤكداً أن استخدامها بشكل منتظم يسرع التعافى من الزكام

كشف الدكتور سعد الشريف أستاذ واستشاري الطب الباطني والأمراض الصدرية، أن فيتامين سي لا يقي من الزكام عند استخدامه بشكل منتظم؛ إلا أنه قد يسرع التعافي من الزكام حسب مراجعة منهجية لـ31 دراسة علمية محكمة، خصوصاً عند استخدامه مع بداية أعراض الزكام، مشيراً إلى أنه "مع قدوم الشتاء، تزداد حالات الزكام، وكثيراً ما يُستخدم فيتامين سي لعلاج الزكام أو الوقاية منه".

وقال "الشريف": "يحتاج جسم الإنسان فيتامين سي لإتمام الكثير من الوظائف الحيوية، ومنها: صناعة الكولاجين الذي يساعد على تعافي الجروح، وتصنيع بعض النواقل العصبية، كما يعمل كمضاد للأكسدة يساعد في الوقاية من بعض الأمراض كالسرطان وأمراض القلب، كما أنه يساعد الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد ، بالإضافة لما ذكر من الفوائد، فإن لفيتامين سي دور فعال في تعزيز المناعة، وهو أمر حيوي وهام لمقاومة العدوى".

وأوضح في تغريدات له بـ"تويتر" أن "الاحتياج اليومي للفيتامين يختلف بين الأشخاص حسب الجنس والعمر، فوفقاً لمجلس الغذاء والتغذية الأمريكي، يحتاج الرجل البالغ إلى حوالي 90 ملجم من فيتامين سي يومياً، في حين تحتاج المرأة البالغة إلى 75 ملجم من فيتامين سي يومياً، وتزداد هذه الحاجة قليلاً أثناء الحمل إلى 85 ملجم في اليوم".



وبين أنه "رغم زيادة الاحتياج أثناء الحمل فإن السيدات الحوامل -وفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية- يُنصحن بعدم تجاوز الاحتياج اليومي عن الحد الموصى به للحوامل، وينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي. ومن المهم الانتباه إلى أن المدخنين يحتاجون إلى 35 ملجم إضافي يومياً، أي أن احتياجهم أكثر بنسبة 40% تقريباً عن غير المدخنين".

ولفت أستاذ واستشاري الطب الباطني والأمراض الصدرية إلى أنه "بالرغم من توفر فيتامين سي كمكمل غذائي مصنع، إلا أنه ينصح باستخدام المصادر الطبيعية لفيتامين سي الموجودة في الأطعمة الطبيعية"، مشيراَ إلى أنها مرتبة حسب تواجد الفيتامين من الأكثر للأقل كالتالي:

•الجوافة: يحتوي كوب واحد من الجوافة على حوالي 419% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، أي ما يعادل (337 ملجم تقريباً).

•الفلفل: يحتوي كوب واحد من الفلفل على حوالي 211% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، أي ما يعادل (190ملجم تقريباً).

•الكيوي: يحتوي كوب واحد من الكيوي على حوالي 185% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، أي ما يعادل (167ملجم تقريباً).

•الفراولة: يحتوي كوب واحد من الفراولة على حوالي 108% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، أي ما يعادل (98ملجم تقريباً).

•الحمضيات (البرتقال والليمون): يحتوي كوب واحد من الحمضيات على حوالي 106% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، أي ما يعادل (96 ملجم تقريباً).