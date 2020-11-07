"ريال مدريد" يعلن إصابة "كازيميرو" و"هازارد" بفيروس كورونا

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بقية اللاعبين والجهاز الفني والموظفون جاءت نتائجهم سلبية

أكد نادي "ريال مدريد"، الإسباني، إصابة نجميّ الفريق "إيدن هازارد وكازيميرو" بفيروس "كورونا المستجد".

وقال بيان النادي: يعلن نادي "ريال مدريد" أن لاعبي الفريق "كازيميرو وهازارد" قد أظهرا نتائج إيجابية في اختبارات "كورونا" التي أجريت صباح الجمعة.

وأضاف: جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي، الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائجهم سلبية في الاختبار ذاته الذي أجري بالأمس.

وتابع البيان: تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء "كازيميرو" و"هازارد" قد أظهر نتائج سلبية في اختبارات كورونا التي أجريت صباح اليوم.