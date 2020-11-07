"تعليم الرياض" تحث الطلاب على المشاركة بمسابقة "بيبراس" العالمية

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لتعزيز مفاهيم المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة العلمية "بيبراس العالمية للمعلوماتية" التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في تخصص المعلوماتية "علوم الحاسب الآلي".

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن المسابقة تهدف إلى تعزيز مفاهيم المعلوماتية "علوم الحاسب الآلي" والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، وتعد إحدى المحطات الرئيسة لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IoI).

وأشار "الغنام" إلى أن المسابقة تتكون من مجموعة من المسائل التفاعلية القصيرة متدرجة المستوى تنفذ عن بعد عبر الإنترنت، ويمكن حلها دون معارف مسبقة تتطلب تفكيراً منطقياً من قبل الطالب، مبيناً أن الفئة المستهدفة طلاب التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من خامس ابتدائي حتى ثالث ثانوي.

ودعا مكاتب التعليم وقائدي المدارس إلى أهمية الاطلاع على الإطار التنظيمي للمسابقة، وحث الطلاب من الفئات المستهدفة على التسجيل في المسابقة والمشاركة فيها، لافتاً إلى أن التسجيل مستمر حتى تاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ.