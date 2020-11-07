أخبار عاجلة

آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر" -
التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل -
حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الرياض" تحث الطلاب على المشاركة بمسابقة "بيبراس" العالمية

Print
"تعليم الرياض" تحث الطلاب على المشاركة بمسابقة "بيبراس" العالمية "تعليم الرياض" تحث الطلاب على المشاركة بمسابقة "بيبراس" العالمية
لتعزيز مفاهيم المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة العلمية "بيبراس العالمية للمعلوماتية" التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في تخصص المعلوماتية "علوم الحاسب الآلي".

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن المسابقة تهدف إلى تعزيز مفاهيم المعلوماتية "علوم الحاسب الآلي" والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، وتعد إحدى المحطات الرئيسة لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IoI).

وأشار "الغنام" إلى أن المسابقة تتكون من مجموعة من المسائل التفاعلية القصيرة متدرجة المستوى تنفذ عن بعد عبر الإنترنت، ويمكن حلها دون معارف مسبقة تتطلب تفكيراً منطقياً من قبل الطالب، مبيناً أن الفئة المستهدفة طلاب التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من خامس ابتدائي حتى ثالث ثانوي.

ودعا مكاتب التعليم وقائدي المدارس إلى أهمية الاطلاع على الإطار التنظيمي للمسابقة، وحث الطلاب من الفئات المستهدفة على التسجيل في المسابقة والمشاركة فيها، لافتاً إلى أن التسجيل مستمر حتى تاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

شبكة عيون الإخبارية