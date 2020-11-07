غداً.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

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برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة عالمية لـ17 متحدثاً وخبيراً ومهتماً

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، غداً الأحد، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يقام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويأتي المؤتمر الذي وجّه المقام السامي بإقامته كل عامين انطلاقاً من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منذ تأسيسها قبل 20 عاماً، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بُعد، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن "المؤتمر رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة".

وبيّن "المتحمي" أن المؤتمر يستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

ويشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع 17 متحدثاً ومشاركاً من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تحمل عنوان: "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة"، كل من: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وزير الطاقة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنريتا فور.

ويشارك في المؤتمر عالم الفيزياء المتخصص في نظرية الحقل الوتري والمهتم بعلم المستقبليات البروفيسور ميتشو كاكو، وعالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، كما يشارك عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا جيرد ليونهارد.

ويشارك الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" المهندس نظمي النصر، وأنتوني سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي تكنولوجي، في جلسة "العالم الرقمي كيف سيغير هوية المستقبل".