صدم دورية واستدراج قائدي "التوصيل".. جرائم منوّعة والجناة في قبضة الأمن العام

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نفّذها مواطنون ومقيمون.. تهريب أموال وسطو وأعيرة نارية وإتلاف لـ"الرصد الآلي"

رصد مقطع فيديو نشره اليوم حساب الأمن العام على تويتر، عدداً من الضبطيات التي تمّت الأسبوع الماضي تضمنت: إلقاء القبض على خمسة مقيمين من الجنسية المصرية امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة، بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعدّدة.

وقال الأمن العام: "تمّ القبض على 15 شخصاً، منهم: 13 مواطناً ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية يرتكبون عدداً من جرائم السطو على المحال التجارية وسرقة المركبات، والقبض على مواطنيْن يستعرضان بسلاح ناري كان بحوزتهما ويقومان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية".

وأضاف: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بإتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق، والقبض على أربعة أشخاص "مواطنين ومقيمين"، تورّطوا في عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على المنازل في عددٍ من الأحياء، وسرقة محتويات السيارات من أجهزة إلكترونية وأموال ومقتنيات، وضُبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم".

وأردف الأمن العام: "تمّ القبض على مواطن قام بصدم دورية مرور ومحاولة الفِرار من الموقع، والقبض على مواطن امتهن استدراج قائدي مركبات خدمة التوصيل عبر "التطبيقات الإلكترونية" وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية وأجهزة جوّال وسلب المارة".

وتابع: "تمّ القبض على مجموعة من الأشخاص انخرطوا في مشاجرة جماعية نتيجة مشادة كلامية بينهم".