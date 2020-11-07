"الخامس والأخير".. القمر يتعامد على الكعبة غداً

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رئيس فلكية جدة: فرصة مثالية للتصوير الفلكي

تشهد مكة المكرّمة، صباح غدٍ الأحد، تعامد القمر على الكعبة المشرّفة، وذلك في الساعة 06:07:05 صباحاً.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إن هذا التعامد سيكون الخامس والأخير خلال عام 2020م.

يُشار إلى أن الجمعية الفلكية بجدة، كانت قد ذكرت أن سماء مكة المكرّمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الأحد تعامد القمر على الكعبة المشرّفة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن هذا التعامد هو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.

وأضاف أن القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصه مضاءٌ بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (95 درجة)، ويبعد مسافة (383,621) كيلو متراً وهي فرصة مثالية للتصوير للفلكي.