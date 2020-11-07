"المدني" يحذّر من تجمعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار

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"الأرصاد" توقعت هطولها اليوم على عدد من مناطق المملكة

دعا الدفاع المدني السعودي إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، لضمان السلامة في أثناء هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق: "حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان، عسير، الباحة".