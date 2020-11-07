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وزير الداخلية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب-(صور)

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وزير الداخلية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب-(صور) وزير الداخلية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب-(صور)

مصراوي Masrawy

12:23 م السبت 07 نوفمبر 2020

كتب- علاء عمران:

قام محمود توفيق، وزير الداخلية صباح اليوم السبت، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن .

وأوضح وزير الداخلية أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وزير الداخلية يدلى بصوته

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