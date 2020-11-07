لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

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سجلت 20396 حالة آخر 24 ساعة لتصل لإجمالي مليون و753836 مصاباً

لليوم الثاني على التوالي تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في روسيا عتبة الـ 20 ألفاً، بعدما سجلت اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة العامة إلى مليون و753836 حالة.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد وصل إلى 30251 بعد وفاة 364 شخصاً خلال اليوم الماضي مقابل 378 في اليوم السابق.

ووفقا لروسيا اليوم، تماثل 16803 مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312927، مع بقاء 410658 حالة نشطة.

وسجّلت العاصمة موسكو 5829 إصابة جديدة انخفاضاً عن 6253 أمس الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات من 69 أمس، إلى 75 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 462518 إصابة و7215 وفاة.

وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 336659 شخصاً بزيادة 3675 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

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