زخات ورياح.. توقعات ثاني أيام "المطرية 2" بتوقيع "المسند"

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الأولى متفرقة على أجزاءٍ محدودة من مناطق عدة والثانية نشطة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تهطل زخات متفرقة على أجزاءٍ (محدودة) من مناطق عدة اليوم.

وقال "المسند" موضحاً: "اليوم الثاني للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاءٍ (محدودة) من #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة #القصيم #حائل #رفحاء.".

وحول الرياح قال: "متوقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة في #الوسطى و #الشرقية، في حين تكون شرقية إلى شمالية شرقية نشطة في #الحدود_الشمالية و #الجوف.. هذا والله أعلم".