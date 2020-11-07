لمُحبي الدجاج.. احذر تناول هذه الأجزاء الأربعة لخطورتها

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تحوي عديداً من الطفيليات والبكتيريا والمواد الضارّة بصحة الإنسان

على الرغم من أن الدجاج يعد طبقاً شائعاً في النظام الغذائي لكثير من الناس في مختلف دول العالم، إلا أنه ثبت أخيراً أن تناول بعض أجزاءٍ هذا الطائر يمكن أن يضر الجسم.

وجاء في موقع "سوهو"، أن كثيراً من الطفيليات والبكتيريا توجد في ذيل الدجاج، ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر؛ لأنه يؤثر سلباً في الصحة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوصى مؤلف المقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود كثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظراً لمقاومتها درجات الحرارة المرتفعة.

وأكّدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاج، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية لجسم الإنسان.

وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

ويلاحظ كاتب المقالة، أنه لا يوجد شيء عملي مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضاً عديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.