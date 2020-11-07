أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر" -
التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل -
حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل -
هدايا الرئيس السيسى للأسر الأولى بالرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمُحبي الدجاج.. احذر تناول هذه الأجزاء الأربعة لخطورتها

Print
لمُحبي الدجاج.. احذر تناول هذه الأجزاء الأربعة لخطورتها لمُحبي الدجاج.. احذر تناول هذه الأجزاء الأربعة لخطورتها
تحوي عديداً من الطفيليات والبكتيريا والمواد الضارّة بصحة الإنسان

لمُحبي الدجاج.. احذر تناول هذه الأجزاء الأربعة لخطورتها

على الرغم من أن الدجاج يعد طبقاً شائعاً في النظام الغذائي لكثير من الناس في مختلف دول العالم، إلا أنه ثبت أخيراً أن تناول بعض أجزاءٍ هذا الطائر يمكن أن يضر الجسم.

وجاء في موقع "سوهو"، أن كثيراً من الطفيليات والبكتيريا توجد في ذيل الدجاج، ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر؛ لأنه يؤثر سلباً في الصحة.

وبحسب " اليوم"، أوصى مؤلف المقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود كثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظراً لمقاومتها درجات الحرارة المرتفعة.

وأكّدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاج، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية لجسم الإنسان.

وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

ويلاحظ كاتب المقالة، أنه لا يوجد شيء عملي مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضاً عديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا والصين والمكسيك.. لماذا امتنعت عن تهنئة بايدن؟

روسيا والصين والمكسيك.. لماذا امتنعت عن تهنئة بايدن؟

روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الحصيلة الأعلى.. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

لليوم الثالث.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

لليوم الثالث.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

شبكة عيون الإخبارية