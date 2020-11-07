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أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام

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أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام
منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين

أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام

كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد (1966) والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

وأفاد مدير الإدارة صلاح العبدلي؛ أن الإدارة تلقت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلتين الأولى والثانية من موسم العمرة؛ تنوّعت ما بين (58857) بلاغاً لاسلكياً و(23789) مكالمة هاتفية بمتوسط (34) بلاغاً يومياً، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة؛ كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدّسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام.

يشار إلى أن خدمات الإدارة تتنوّع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (1966) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها إلى الجهات المختصة والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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