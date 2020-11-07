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بوابات إلكترونية تستقبل الناخبين أمام مقار لجان النواب بالدقهلية

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بوابات إلكترونية تستقبل الناخبين أمام مقار لجان النواب بالدقهلية بوابات إلكترونية تستقبل الناخبين أمام مقار لجان النواب بالدقهلية

مصراوي Masrawy

09:38 ص السبت 07 نوفمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

فتحت لجان انتخابات مجلس النواب أبوابها صباح اليوم السبت، أمام الناخبين، للتصويت في اليوم الأول بمحافظات المرحلة الثانية والتي تجري في 13 محافظة.

وتوجه القضاة المشرفين على العملية الانتخابية منذ الصباح إلى 699 مركزًا انتخابيًا، حاملين الأختام وأوراق التصويت، لاستقبال 4 ملايين و352 ألف، 87 ناخبًا على مستوى المحافظة.

‎ وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط اللجان بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، والتأكيد على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان فيما جرى تطهير مقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

انتخابات مجلس النواب

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