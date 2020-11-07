"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية والجوف ومكة والمدينة

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تُسبق برياح نشطة.. وتشمل جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان، عسير، الباحة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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