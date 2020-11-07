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الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

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الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
ندد بالهجمات المستمرة التي تشنها بالأحياء السكنية بمأرب وتعز وجنوب الحديدة

الجيش اليمني يطالب الأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

دعا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم :" على الأمم المتحدة الإسراع في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية".

وندد العميد مجلي، بالهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مستهدفة بها الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة الساحلية في البلاد بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات.

وذكر المتحدث العسكري، أن الميليشيا أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين.

وأكد أن استهداف الميليشيا المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية ,مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحد واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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