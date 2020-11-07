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بالخيول والدبابات.. عمالة أجنبية وشباب يثيرون الأتربة على المتنزهين بـ"ردف الطائف"

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بالخيول والدبابات.. عمالة أجنبية وشباب يثيرون الأتربة على المتنزهين بـ"ردف الطائف" بالخيول والدبابات.. عمالة أجنبية وشباب يثيرون الأتربة على المتنزهين بـ"ردف الطائف"
"سبق" نقلت شكوى الأهالي للجهات المختصة للتخلص من تلك الظواهر السلبية

بالخيول والدبابات.. عمالة أجنبية وشباب يثيرون الأتربة على المتنزهين بـ

تسببت العمالة الأجنبية وبعض الشباب من المواطنين بإثارة الأتربة والغبار على المتنزهين في المحيط الخارجي لمنتزه الردف، وذلك بعد انتشارهم بظاهرة تأجير الخيول والدبابات والتي شوهت المنظر العام وألحقت الضرر بالكثير من المتنزهين الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية وغيرها نظراً لوجود مساحات شاسعة من الأتربة حول المنتزه.

وتفصيلاً، تلقت "سبق" الكثير من شكاوى المواطنين والتي يرغبون من خلالها إيصال صوتهم للمسؤولين بأمانة الطائف والجهات المختصة للتخلص على تلك الظواهر السلبية التي تؤذي المتنزهين بمختلف أعمارهم وخصوصاً كبار السن والأطفال والذين قد تضعف لديهم المناعة.

وأكدوا أن هذه المشكلة مستمرة ولم يتم حلها منذ فترة طويلة، متمنين أن تجد شكواهم تفاعلاً من الجهات المختصة بالقيام بمنع هذه الظاهرة السلبية التي أصبحت صداعاً يلازمهم في منتزه الردف وخصوصاً أن المنتزه يجذب المتنزهين والسياح طوال العام.أمانة الطائف الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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