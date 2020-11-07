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نبيه بري: ليس واردا بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع العدو

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نبيه بري: ليس واردا بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع العدو نبيه بري: ليس واردا بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع العدو

جي بي سي نيوز :- شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، هي "حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار في ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان".

وأكد بري، أنه "ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع ​العدو الإسرائيلي​ الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم ​الأمم المتحدة​".

وخلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف، على رأس وفد ضم رئيس المركز القومي لادارة الدفاع في ​​ الفريق أول ميخائيل ميزينتساف، وموفد ​وزير الخارجية​ الروسية المكلف بتسوية ​الأزمة السورية​ الكسندر كينسشاك، وعددا من المساعدين الكبار من العسكريين والمدنيين إضافة الى سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر رادكوف، أبدى رئيس المجلس تشجيعه وتجاوبه مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية مؤكدا أنه لا زال على موقفه المعلن في هذا الإطار منذ عام في ​القصر الجمهوري​.

كما وجه بري الشكر لروسيا على الدعم والمؤزارة اللتين قدمتهما للبنان في أعقاب ​انفجار​ المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي.

يذكر أن الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والأسرائيلي، التأمت صباح اليوم في مقر قوات "اليونيفيل" في الناقورة، وقد حمل ​الوفد اللبناني​ خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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