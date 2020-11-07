أخبار عاجلة

هدايا الرئيس السيسى للأسر الأولى بالرعاية -
أبوظبي تكشف عن مركز عالمي رائد لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة -
إسقاط مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا -
قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار على خطوط التماس في قره باغ -
آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

Print
نفذ عن بعد هذا العام بإشراف الوزارة وبمشاركة إدارات التعليم حول المملكة

طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.

وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).

ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

تعليم جازان الأولمبياد العالمي للروبوت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية