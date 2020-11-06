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شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

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واحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جمال طبيعي

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

بدأ الزوار والمتنزهون بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعداد كبيرة؛ وهو ما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهًا للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق بوصفه واحدًا من أفضل المواقع السياحية؛ لما يتمتع به من جمال طبيعي؛ لذا يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية، وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن البلدية قامت بأعمال صيانة وتهيئة للكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين، وما زالت مستمرة في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة؛ وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص، لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية ٢٠٣٠. ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من حرصًا على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

الشقيق بحر الشقيق شاطئ الشقيق جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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