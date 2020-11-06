صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات

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جي بي سي نيوز :- سلطت الحرائق التي ضربت الساحل السوري، ما بين التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، الضوء، مجددا، على اسم أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد ظهورها وإقامتها شبه الكاملة وسط القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق، خاصة مع إعلان المؤسسة التابعة لها، وتعرف بالأمانة السورية للتنمية، السبت الماضي، عن جمع 6 مليارات ليرة سورية، كتبرعات لمتضرري الحرائق في المنطقة. في المقابل، أعلنت المؤسسة "الخيرية" التي كان رئيس النظام السوري قد أطلقها، أواسط العام الجاري، باسم العرين، عن أول احتفال سنوي لها، في محافظة حمص، وسط البلاد، وشوهدت صورة كبيرة لأسماء الأسد، تتدلى على مساحة ثلاثة طوابق عمارة مشرفة على مكان الاحتفال في ملعب "الباسل" بمنطقة بابا عمرو، ذكر بعض المعلقين والخبراء أنها المرة الأولى التي تعلق فيها صورة ضخمة لأسماء الأسد. سابقة لدى آل الأسد وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، تعليقا على صورة أسماء الكبيرة، في خبر لها بعنوان "حضور غير مسبوق لصور أسماء الأسد"، أمس الاثنين، إنها "المرة الأولى التي ترتفع فيها صورة امرأة محسوبة على النظام السوري، وسابقة في تاريخ عائلة الأسد" وكشفت في هذا السياق، ونقلا من مصادرها، أن ظهور أسماء الأسد بهذا الشكل المكثف في الآونة الأخيرة، هو بمثابة رسالة "من أسماء الأسد إلى الحاضنة الشعبية للنظام، لجمعهم حولها، في مواجهة رسائل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، بعد انتصارها عليه واستبعاده من الواجهة الاقتصادية للنظام السوري" بحسب الصحيفة. وفي اتصال مع "العربية.نت" أكد المحامي والسياسي السوري عيسى إبراهيم، مستشار حركة "الشغل المدني"، والمقيم خارج سوريا منذ عام 2014، وشارك بصفة مستشار دستوري وقانوني لهيئة التفاوض السورية، في جولة مفاوضات "جنيف" الثامنة، بين حكومة الأسد والمعارضة، عام 2017، أن هناك معلومات وصلته، بأن أسماء الأسد، تقوم "بتحركات لتسويق نفسها، داخل الموالاة، وخاصة العلويين". أسماء وبشار الأسد حلقة من ضباط ورجال دين وأضاف إبراهيم لـ"العربية.نت" والذي ينحدر بالأصل من المنطقة الساحلية، وهو أحد أحفاد الشيخ صالح العلي (1887-1950م) مطلق وقائد الثورة في الساحل السوري ضد الاحتلال الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، بأن هناك تسريبات تتحدث عن أن أسماء الأسد "تقوم بربط ضباط (من جيش النظام) وأكاديميين ورجال دين علويين، بحلقة تديرها هي". من جهة أخرى، قال إبراهيم لـ"العربية.نت" إن هناك حديثا يدور داخل أوساط النظام، وأوساط أنصاره، عن "دور ما، لأسماء، في حال ذهب الأسد" مؤكدا في هذا السياق، أنه لا يملك "معلومة موثقة" تؤيد تلك التسريبات، كاشفا في الوقت نفسه، وفي حال قرر النظام السوري، استعمال واجهة أسماء، بأنه "لا يوجد مانع قانوني، وفق الدستور الحالي" يعيق ترشح أسماء لتكون بديلا من الأسد. وأعرب إبراهيم عن قناعته، بأنه "لا أحد يستطيع القبول" بأسماء الأسد، كبديلة لبشار "حتى بين أوساط العلويين" الذين ينحدر منهم رئيس النظام السوري، مؤكدا وجود ما سماه بـ"شعور بالنفور" من أسماء الأسد، في الآونة الأخيرة، ورأى أن أسماء تسعى إلى "إحلال أَخوال جدد، لحكم آل الأسد، بدلا من أخواله السابقين" أي آل مخلوف، بحيث يصبح "بيت الأخرس" عائلة أسماء، هم "البنية الاقتصادية للنظام، عوضاً من آل مخلوف" بحسب تحليل السياسي السوري. سيناريوهات "دور" أسماء في السياق، تطرق الصحافي السوري المعارض، أيمن عبد النور، في مداخلة إذاعية عبر الإنترنت، إلى ظهور أسماء الأسد اللافت في الساعات الأخيرة، عبر صورتها الكبيرة في محافظة حمص، وقال إن هناك "أناسا قالوا إن هذا هو بداية حملة أسماء الانتخابية لرئاسة سوريا العام المقبل" كاشفا أن ما وصفه "بحملة ترشيح" أسماء الأسد، بدأت عمليا منذ عام 2016، على حد قوله الذي أكد فيه، أن أسماء بدأت، منذ ذلك التاريخ "بإضعاف المنافسين الآخرين، ثم الحصول على جميع الأموال، لتصبح خازنة بيت المال، وأيضا السيطرة على وسائل الإعلام". وتطرق عبد النور، إلى ما وصفه بسيناريوهات مصير النظام السوري، إذا ما كانت أسماء الأسد جزءا منه، فقال إن "النهاية" قد تكون "ببقاء رأس النظام" بشار الأسد "موجوداً" لكن من يدير البلاد "هو مكتب السيدة الأولى، مكتب السيدة أسماء، قد يمنحونها مثل هذا اللقب" بحسب مداخلته الصوتية التي تحدث فيها عن سيناريو آخر، في هذا السياق، وهو أن تترشح أسماء الأخرس "وتصبح هي الرئيسة" في مقابل "ابتعاد الأسد إما لأسباب مرَضية أو أسباب أخرى". رامي مخلوف الصورة نكاية بآل مخلوف! وبحسب مداخلة عبد النور، فإن هناك سيناريو آخر، لمصير النظام، بأن تصبح أسماء الأسد، نائبة للأسد، ويكون وجود الأخير شكلياً، لفترة انتقالية، وتصدر هي الأوامر وتوقع على القرارات بصفتها نائب الرئيس". وبحسب مصدر خاص لـ"العربية.نت" فلا حقيقة لما يشاع عن أي دور لأسماء الأسد، في مستقبل سوريا السياسي، كما يرى. وحين سؤاله عن سبب ظهور زوجة الأسد المكثّف في الآونة الأخيرة والشائعات المرتبطة به، قال إن أسماء الأسد تفعل هذا "نكاية بآل مخلوف" فقط، وأن أسماء هي "جَيب" بشار الأسد، اليوم، بحسب كلامه، قاصداً إشرافها على ميزانيته المالية وسيطرتها التامة على كل مصادر دخله، كنظام، أو كشخص، وأن هذا هو "سرّ المعركة الحامية" بينها وابن خاله، رامي مخلوف الذي "لم يستطع الإفلات من قبضة أسماء المالية المُحْكمة" التي كشفت له وللأسد، قوائم بأسماء وميزانيات شركاته خارج البلاد، وحجم أمواله المودعة بمليارات الدولارات، بحد كلامه. العربية

جي بي سي نيوز :- سلطت الحرائق التي ضربت الساحل السوري، ما بين التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، الضوء، مجددا، على اسم أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد ظهورها وإقامتها شبه الكاملة وسط القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق، خاصة مع إعلان المؤسسة التابعة لها، وتعرف بالأمانة السورية للتنمية، السبت الماضي، عن جمع 6 مليارات ليرة سورية، كتبرعات لمتضرري الحرائق في المنطقة.

في المقابل، أعلنت المؤسسة "الخيرية" التي كان رئيس النظام السوري قد أطلقها، أواسط العام الجاري، باسم العرين، عن أول احتفال سنوي لها، في محافظة حمص، وسط البلاد، وشوهدت صورة كبيرة لأسماء الأسد، تتدلى على مساحة ثلاثة طوابق عمارة مشرفة على مكان الاحتفال في ملعب "الباسل" بمنطقة بابا عمرو، ذكر بعض المعلقين والخبراء أنها المرة الأولى التي تعلق فيها صورة ضخمة لأسماء الأسد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، تعليقا على صورة أسماء الكبيرة، في خبر لها بعنوان "حضور غير مسبوق لصور أسماء الأسد"، أمس الاثنين، إنها "المرة الأولى التي ترتفع فيها صورة امرأة محسوبة على النظام السوري، وسابقة في تاريخ عائلة الأسد" وكشفت في هذا السياق، ونقلا من مصادرها، أن ظهور أسماء الأسد بهذا الشكل المكثف في الآونة الأخيرة، هو بمثابة رسالة "من أسماء الأسد إلى الحاضنة الشعبية للنظام، لجمعهم حولها، في مواجهة رسائل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، بعد انتصارها عليه واستبعاده من الواجهة الاقتصادية للنظام السوري" بحسب الصحيفة.

وفي اتصال مع "العربية.نت" أكد المحامي والسياسي السوري عيسى إبراهيم، مستشار حركة "الشغل المدني"، والمقيم خارج سوريا منذ عام 2014، وشارك بصفة مستشار دستوري وقانوني لهيئة التفاوض السورية، في جولة مفاوضات "جنيف" الثامنة، بين حكومة الأسد والمعارضة، عام 2017، أن هناك معلومات وصلته، بأن أسماء الأسد، تقوم "بتحركات لتسويق نفسها، داخل الموالاة، وخاصة العلويين".

وأضاف إبراهيم لـ"العربية.نت" والذي ينحدر بالأصل من المنطقة الساحلية، وهو أحد أحفاد الشيخ صالح العلي (1887-1950م) مطلق وقائد الثورة في الساحل السوري ضد الاحتلال الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، بأن هناك تسريبات تتحدث عن أن أسماء الأسد "تقوم بربط ضباط (من جيش النظام) وأكاديميين ورجال دين علويين، بحلقة تديرها هي".

من جهة أخرى، قال إبراهيم لـ"العربية.نت" إن هناك حديثا يدور داخل أوساط النظام، وأوساط أنصاره، عن "دور ما، لأسماء، في حال ذهب الأسد" مؤكدا في هذا السياق، أنه لا يملك "معلومة موثقة" تؤيد تلك التسريبات، كاشفا في الوقت نفسه، وفي حال قرر النظام السوري، استعمال واجهة أسماء، بأنه "لا يوجد مانع قانوني، وفق الدستور الحالي" يعيق ترشح أسماء لتكون بديلا من الأسد.

وأعرب إبراهيم عن قناعته، بأنه "لا أحد يستطيع القبول" بأسماء الأسد، كبديلة لبشار "حتى بين أوساط العلويين" الذين ينحدر منهم رئيس النظام السوري، مؤكدا وجود ما سماه بـ"شعور بالنفور" من أسماء الأسد، في الآونة الأخيرة، ورأى أن أسماء تسعى إلى "إحلال أَخوال جدد، لحكم آل الأسد، بدلا من أخواله السابقين" أي آل مخلوف، بحيث يصبح "بيت الأخرس" عائلة أسماء، هم "البنية الاقتصادية للنظام، عوضاً من آل مخلوف" بحسب تحليل السياسي السوري.

في السياق، تطرق الصحافي السوري المعارض، أيمن عبد النور، في مداخلة إذاعية عبر الإنترنت، إلى ظهور أسماء الأسد اللافت في الساعات الأخيرة، عبر صورتها الكبيرة في محافظة حمص، وقال إن هناك "أناسا قالوا إن هذا هو بداية حملة أسماء الانتخابية لرئاسة سوريا العام المقبل" كاشفا أن ما وصفه "بحملة ترشيح" أسماء الأسد، بدأت عمليا منذ عام 2016، على حد قوله الذي أكد فيه، أن أسماء بدأت، منذ ذلك التاريخ "بإضعاف المنافسين الآخرين، ثم الحصول على جميع الأموال، لتصبح خازنة بيت المال، وأيضا السيطرة على وسائل الإعلام".

وتطرق عبد النور، إلى ما وصفه بسيناريوهات مصير النظام السوري، إذا ما كانت أسماء الأسد جزءا منه، فقال إن "النهاية" قد تكون "ببقاء رأس النظام" بشار الأسد "موجوداً" لكن من يدير البلاد "هو مكتب السيدة الأولى، مكتب السيدة أسماء، قد يمنحونها مثل هذا اللقب" بحسب مداخلته الصوتية التي تحدث فيها عن سيناريو آخر، في هذا السياق، وهو أن تترشح أسماء الأخرس "وتصبح هي الرئيسة" في مقابل "ابتعاد الأسد إما لأسباب مرَضية أو أسباب أخرى".

وبحسب مداخلة عبد النور، فإن هناك سيناريو آخر، لمصير النظام، بأن تصبح أسماء الأسد، نائبة للأسد، ويكون وجود الأخير شكلياً، لفترة انتقالية، وتصدر هي الأوامر وتوقع على القرارات بصفتها نائب الرئيس".

وبحسب مصدر خاص لـ"العربية.نت" فلا حقيقة لما يشاع عن أي دور لأسماء الأسد، في مستقبل سوريا السياسي، كما يرى. وحين سؤاله عن سبب ظهور زوجة الأسد المكثّف في الآونة الأخيرة والشائعات المرتبطة به، قال إن أسماء الأسد تفعل هذا "نكاية بآل مخلوف" فقط، وأن أسماء هي "جَيب" بشار الأسد، اليوم، بحسب كلامه، قاصداً إشرافها على ميزانيته المالية وسيطرتها التامة على كل مصادر دخله، كنظام، أو كشخص، وأن هذا هو "سرّ المعركة الحامية" بينها وابن خاله، رامي مخلوف الذي "لم يستطع الإفلات من قبضة أسماء المالية المُحْكمة" التي كشفت له وللأسد، قوائم بأسماء وميزانيات شركاته خارج البلاد، وحجم أمواله المودعة بمليارات الدولارات، بحد كلامه.

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جي بي سي نيوز