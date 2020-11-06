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خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا

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خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا
للتخفيف من آثار زلزال أزمير

خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا؛ جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرًا، مخلفًا أضرارًا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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