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ضبط "مصنع صابون" غير مرخص في المنيا

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ضبط "مصنع صابون" غير مرخص في المنيا ضبط "مصنع صابون" غير مرخص في المنيا

مصراوي Masrawy

02:15 م الجمعة 06 نوفمبر 2020

المنيا – محمد النادي:

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مصنع غير مرخص لتصنيع الصابون، وجرى التحفظ على المضبوطات، كما جرى تحرير 42 مخالفة تموينية خلال حملة داخل أسواق المدينة.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه جرى ضبط مصنع لتصنيع الصابون السائل بمدينة ملوي بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 30 جركن مادة خام زنة كل منها 90 كيلو جرام مجهولة المصدر، والعديد من الجراكن والملصقات والعبوات الفارغة والمواد التي تستخدم في عملية التصنيع عن طريق الغش التجاري، كما جرى التحفظ على 100 جركن معبأ مصنع زنة كل منه 10 كيلو جرام، و120 زجاجة بكل منها 5 كيلو جرام، و120 كرتونة بكل منها 12 عبوة بكل عبوة 250 جرام.

وأضاف السايس، أنه جرى تحرير 42 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وتحرير محضر لإحدى محلات العطارة للإدارة بدون ترخيص والتحفظ على 20 شكارة علف و50 شكارة أرز.

وشدّد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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