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في أجواء إيمانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

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تجنيد ٤٠٠٠ عامل مجهزين بـ٤٧٠ آلة تنظيف وتعقيم وتطهير لكل المواقع

في أجواء إيمانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

أدت جموع المصلين اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم صلاتهم وعمرتهم.

وجنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٤٠٠٠ عامل مجهزين بأكثر من ٤٧٠ آلة تنظيف وتعقيم وتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بُعد بدقة عالية.

كما جهزت الرئاسة أكثر من (150) مراقبًا للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد التأكد من صحة التصاريح وفرزها وتوزيعهم على الأبواب للدخول لمنع التزاحم وتحقيق التباعد، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية، كما قدمت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خدماتها للزوار والمصلين، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقًا.

في أجواء إيمانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

في أجواء إيمانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

في أجواء إيمانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

صلاة الجمعة المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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