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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة

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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة
ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والجوف وتبوك والمرتفعات

طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على حائل والشمالية ومكة وجازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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