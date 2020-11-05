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القيادة تهنئ رئيس بوليفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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القيادة تهنئ رئيس بوليفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية القيادة تهنئ رئيس بوليفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

القيادة تهنئ رئيس بوليفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن أُعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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