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يحتوي على حشرات.. ضبط طن "فول بلدي مجروش" في الفيوم

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يحتوي على حشرات.. ضبط طن "فول بلدي مجروش" في الفيوم يحتوي على حشرات.. ضبط طن "فول بلدي مجروش" في الفيوم

مصراوي Masrawy

09:17 م الخميس 05 نوفمبر 2020

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت الرقابة التموينية في مديرية بمحافظة الفيوم 1000 كيلو فول بلدي مجروش يحتوي على حشرات "سوس حي" أثناء نقله بسيارة ربع نقل في مركز طامية.

كانت حملة يقودها المحاسب فوزي عبد العزيز مدير الإدارة التموينية بمركز طامية والمهندس حمدي عبد التواب رئيس الرقابة التموينية بالمركز، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، ضبطت سيارة ربع نقل تسير بدائرة المدينة، تحمل كمية من الفول البلدي المجروش داخل شكائر، تبين أنها تحتوي على "سوس حي" .

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 3426 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق.

ضبط طن فول مجروش بالفيوم

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