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بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان

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بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان بنسبة 50.60%.. "بايدن" يفوز بولاية ميشيغان
فرز 99% من الأصوات

بنسبة 50.60%..

أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 في المائة مقابل حصول دونالد على 47.87 في المائة بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.

وأوضحت المراكز الرسمية أن "بايدن" جمع تقريبًا 2 788 425 صوتًا، فيما حصل "ترامب" 2639037 صوتًا، وفقًا لـ " اليوم".

وكان مركز "أديسون" للأبحاث قد أعلن في وقت سابق تقدم "ترامب" على "بايدن" في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92 في المائة من الأصوات.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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